У ніжній блакитній мінісукні: Емма Вотсон відвідала показ Prada у Мілані

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024-2025 Модного дому Prada. Серед гостей заходу з'явилася зірка Гаррі Поттера, 33-річна британська акторка Емма Вотсон.

Дівчина прийшла на показ у ніжній блакитній мінісукні у квітковий принт і з рюшами на спідниці, з білим оздобленням. Талію вбрання прикрашав тонкий білий пояс.

Також образ Емми доповнював темно-синій лаконічний плащ, рукави якого вона носила підгорнувши, а також кремові туфлі та чорна сумка. Волосся акторка уклала в зачіску і зробила макіяж на обличчі із чорними стрілками.

Емма Уотсон / Фото: Getty Images

Шоу Prada Емма Вотсон відвідала після того, як її помітили у бутику бренду в центрі міста. Вона одяглася лаконічно та повсякденно, оскільки на ній були вільні світлі джинси, які вона поєднала з картатою сорочкою та пальтом на ґудзиках вівсянкового відтінку.

Емма Уотсон / Фото: Getty Images

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