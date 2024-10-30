У ніжній напівпрозорій сукні з квітами: Аріана Гранде з'явилася на публіці у вбранні феї

Акторка обрала чудову сукню, яка була, як із казки.

Аріана Ґранде відвідала вручення премії WSJ. Magazine Innovators Awards, яке відбулося у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Акторка мала чарівний вигляд у білій весільній сукні від бренду Vivienne Westwood.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Її корсетне вбрання було напівпрозоре і виконане з білого тюля з ніжною квітковою мереживною вишивкою. Сукню вона носила у поєднанні з білими туфлями та прикрасами з великим камінням.

Волосся Гранде було зібране у високий пучок, а на обличчі вона зробила макіяж із блискучими сріблястими тінями.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

На захід Аріана прийшла з колегою з фільму "Wicked: Чародійка" Синтією Еріво. Обидві акторки напередодні виходу цього фільму підтримують образ своїх персонажок та одягаються відповідно. Оскільки Гранде зіграє добру відьму, то носить лише милі та ніжні сукні, а Синтія зіграє злу відьму, тому носить лише сукні зеленого кольору.

Аріана Гранде та Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Прем'єру фільму заплановано на кінець листопада.

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