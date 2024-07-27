У ніжній рожевій сукні з бантом: Аріана Гранде повторила образ Одрі Гепберн

Американська співачка та акторка Аріана Гранде відвідала Париж, де відбулося 26 липня урочисте відкриття літніх Олімпійських ігор. Дівчина з'явилася серед гостей заходу і мала дуже ніжний вигляд у рожевій сукні від бренду Thom Browne, яку носила у поєднанні з прикрасами від Swarovski.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Сукня зірки ідеально сиділа на її фігурі і була довжини міді. Спідниця вбрання була заниженою та мала складки. Спереду сукню прикрашав лаконічний маленький бант.

Носіла Аріана вбрання у поєднанні з білими рукавичками, туфлями на підборах і бантом у волоссі.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Однак цей образ дівчина вибрала не просто так, адже він насправді є натяком на її нову роль у фільмі-мюзиклі "Зла", де вона виконала роль доброї феї Глінди. Для цього персонажа характерний рожевий колір, який вона постійно носить, тому у вбрання тільки такого відтінку зірка останнім часом з'являється на публіці.

Також компанію їй склала колега за фільмом — співачка та акторка Синтія Еріво, яка у "Злій" виконає роль Ельфаби. Для її персонажа характерний зелений колір, тому акторка обрала саме таке вбрання для заходу. Лук Еріво був від Louis Vuitton.

Аріана Гранде та Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Але також для образ Гранде дуже нагадав вбрання легендарної акторки Одрі Гепберн, в якому вона 1955 року з'явилася на фотографії у журналі Glamour. Сукня Одрі була від її друга — Юбер де Живанші.

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