У ніжній рожевій сукні з бантом: Аріана Гранде повторила образ Одрі Гепберн

Дівчина відвідала головну спортивну подію року.
Американська співачка та акторка Аріана Гранде відвідала Париж, де відбулося 26 липня урочисте відкриття літніх Олімпійських ігор. Дівчина з'явилася серед гостей заходу і мала дуже ніжний вигляд у рожевій сукні від бренду Thom Browne, яку носила у поєднанні з прикрасами від Swarovski.
Сукня зірки ідеально сиділа на її фігурі і була довжини міді. Спідниця вбрання була заниженою та мала складки. Спереду сукню прикрашав лаконічний маленький бант.
Носіла Аріана вбрання у поєднанні з білими рукавичками, туфлями на підборах і бантом у волоссі.
Однак цей образ дівчина вибрала не просто так, адже він насправді є натяком на її нову роль у фільмі-мюзиклі "Зла", де вона виконала роль доброї феї Глінди. Для цього персонажа характерний рожевий колір, який вона постійно носить, тому у вбрання тільки такого відтінку зірка останнім часом з'являється на публіці.
Також компанію їй склала колега за фільмом — співачка та акторка Синтія Еріво, яка у "Злій" виконає роль Ельфаби. Для її персонажа характерний зелений колір, тому акторка обрала саме таке вбрання для заходу. Лук Еріво був від Louis Vuitton.
Але також для образ Гранде дуже нагадав вбрання легендарної акторки Одрі Гепберн, в якому вона 1955 року з'явилася на фотографії у журналі Glamour. Сукня Одрі була від її друга — Юбер де Живанші.
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