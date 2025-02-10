У ніжній сукні А-силуету з квітами: Аріана Гранде зачарувала гарним вбранням на червоній доріжці

Дівчина мала милий і ніжний вигляд, а також дуже нагадувала свій персонаж із фільму "Wicked: Чародійка".
Співачка та акторка Аріана Гранде була романтичною та мрійливою у ніжно-рожевій сукні, яку одягла на премію Virtuosos Awards. Захід відбувався у межах Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі.
Вбрання Гранде було від Armani Privé з колекції осінь-зима 2022. Сукня була довга, на тонких бретельках, виконана в А-силуеті і повністю прикрашена декором у вигляді мереживних об'ємних квітів. Також можна помітити, що спідниця сукні оздоблена асиметричною сіткою.
Аріана носила це вбрання у поєднанні з прикрасами Ariana Grande x Swarovski – колекцією, яка була створена нею у співпраці з цим брендом.
Також вона зібрала волосся у високий пучок і зробила макіяж зі стрілками та блискучими тінями, який останнім часом постійно робить на світські заходи.
Раніше Аріана продемонструвала теж сукню з пишною спідницею, але вже прозорою та короткою. Її вбрання було від Модного дому Christian Dior з колекції на сезон весна-літо 2025. Вона стала однією з перших, хто вигуляв це кутюрне вбрання на публіці.
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