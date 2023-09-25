У ніжній сукні міді та з вінком на голові: яким був перший весільний образ Одрі Гепберн

69 років тому легендарна акторка вперше вийшла заміж.
Одрі Гепберн — одна з найвідоміших акторок 20 століття. На екрані вона зачаровувала глядачів своєю щирістю, ніжністю та красою, залишаючи приємний післясмак після кожного фільму, де зіграла. Однак у звичайному житті акторка не була такою щасливою, адже багато років намагалася знайти кохання.
Заміжня вона була двічі, і перший її шлюб відбувся 25 вересня 1954 року. Чоловік Одрі став американський актор і режисер Мел Феррер, з яким вона познайомилася під час роботи над п'єсою "Ундіна". Для церемонії Одрі обрала лаконічну білу сукню міді з пишною спідницею, напівпрозорими пишними бальними рукавами та коміром-стійкою. Спереду на сукні були витончені ґудзики.
Доповнювали це вбрання високі білі рукавички до ліктя, атласний пояс на талії, який зав'язувався на великий бант на спині, а також туфлі та милий вінок із квітів, який вона одягла на голову. Сукня була розроблена для акторки П'єром Бальманом, засновником французького Модного дому Balmain.
Весілля відбулося у Бюргенштоку, Швейцарія. Вони прожили разом 14 років: від 1954 до 1968 року. 1960 року, після кількох викиднів, Одрі Гепберн народила сина, який отримав ім'я Шон Гепберн Феррер.
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