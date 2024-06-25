У ніжній сукні на бретельках: Сієнна Міллер відвідала прем'єру фільму в Лос-Анджелесі

42-річна акторка Сієнна Міллер відвідала у Лос-Анджелесі прем'єрний показ фільму "Горизонт: Американська сага. Частина перша". У цій картині вона зіграла разом із Кевіном Костнером.

На заході вона з'явилася у простому та ніжному вільному вбранні від Модного дому Chloé з круїзної колекції 2025. Її сукня була молочного відтінку, на тонких бретельках і її прикрашали рюші на ліфі та подолі спідниці.

Носила сукню акторка у поєднанні з чорними чоботями трендового стилю – на підборах та складками. Шию Міллер прикрашало масивне золоте кольє.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

На прем'єрі вона з'явилася без свого коханого Олі Гріна, від якого народила дитину. Нещодавно під час Каннського кінофестивалю, на якому також показували цей фільм, вони вийшли на червону доріжку разом. Також компанію Сієнні та Олі склала донька акторки від попередніх стосунків — 11-річна Марлоу. На заході Міллер також була в бренді Chloé, але з лекції ready-to-wear сезону осінь-зима 2024-2025.

Сієнна Міллер з дочкою та бойфрендом / Фото: Associated Press

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