У ніжній сукні персикового кольору: Рейчел Зеглер на прем'єрі фільму "Білосніжка"

23-річна акторка Рейчел Зеглер відвідала світову прем'єру фільму "Білосніжка" від студії Walt Disney. Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а дівчина на ньому була у центрі уваги, оскільки зіграла у цій картині головну роль.

До фотографів вона прийшла у довгій вечірній сукні від Dior персикового кольору, зшитій на замовлення. Це була бальна сукня-бюстьє з підкресленою поясом талією, з квітковим оздобленням на грудях, а також пишною спідницею. Ніжний образ акторки доповнили прикраси від ювелірного бренду Chopard, макіяж та висока зачіска.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Це вже друга поява дівчини, яка відбувається у межах промотуру до "Білосніжки". Раніше прем'єра відбулася в Іспанії і на червоній доріжці акторка позувала з сумкою-яблуком у руці та білій сукні від бренду Elie Saab.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

В Україні покази фільму стартують від 20 березня.

Читайте також: