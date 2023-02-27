У ніжній сукні, розшитій 190 трояндами: Зендея вийшла на червону доріжку в оригінальному образі

Сукня була ексклюзивною і створеною спеціально для цього заходу.

У Каліфорнії відбулася 29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів. На червоній доріжці з'явилися Емілі Блант, Кейт Бланшет, Елізабет Дебікі, Дженніфер Кулідж, Аманда Сейфрід та багато інших зірок. Проте одним із найнезвичайніших і найрозкішніших образів на заході став лук 26-річної акторки Зендеї.

Над образом дівчини працював її незмінний стиліст Ло Роуч, який цього разу запропонував одягнути їй приголомшливу ніжно-рожеву сукню від бренду Valentino.

Вбрання не мало бретельок, декольте було виконане у формі серця, а корсаж щільно сидів на стрункій фігурі зірки.

Зендея / Фото: Associated Press

Нижня частина сукні була виконана у фасоні "русалка", спідниця мала довгий шлейф і була розшита шовковими трояндами. Усього квітів на сукню було пришито 190. Вбрання було виготовлено для Зендеї на замовлення та розроблено особисто креативним директором бренду Valentino П'єр Паоло Піччолі.

Зендея / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнювали ювелірні прикраси від бренду Bulgari, елегантне укладання та макіяж з ніжно-рожевими рум'янами.

Зендея / Фото: Associated Press

На церемонії Зендая цього разу нічого не отримала, хоч і була номінована. Проте, акторка вийшла на сцену, щоб разом із Полом Мескалем вручити нагороду у категорії "Найкраща жіноча роль у телефільмі чи мінісеріалі". На Зендеї цього разу була сукня Giorgio Armani та прикраси Bulgari.

Зендея / Фото: Associated Press

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