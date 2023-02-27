У ніжній сукні, розшитій 190 трояндами: Зендея вийшла на червону доріжку в оригінальному образі

Сукня була ексклюзивною і створеною спеціально для цього заходу.
У Каліфорнії відбулася 29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів. На червоній доріжці з'явилися Емілі Блант, Кейт Бланшет, Елізабет Дебікі, Дженніфер Кулідж, Аманда Сейфрід та багато інших зірок. Проте одним із найнезвичайніших і найрозкішніших образів на заході став лук 26-річної акторки Зендеї.
Над образом дівчини працював її незмінний стиліст Ло Роуч, який цього разу запропонував одягнути їй приголомшливу ніжно-рожеву сукню від бренду Valentino.
Вбрання не мало бретельок, декольте було виконане у формі серця, а корсаж щільно сидів на стрункій фігурі зірки.
Нижня частина сукні була виконана у фасоні "русалка", спідниця мала довгий шлейф і була розшита шовковими трояндами. Усього квітів на сукню було пришито 190. Вбрання було виготовлено для Зендеї на замовлення та розроблено особисто креативним директором бренду Valentino П'єр Паоло Піччолі.
Образ акторки доповнювали ювелірні прикраси від бренду Bulgari, елегантне укладання та макіяж з ніжно-рожевими рум'янами.
На церемонії Зендая цього разу нічого не отримала, хоч і була номінована. Проте, акторка вийшла на сцену, щоб разом із Полом Мескалем вручити нагороду у категорії "Найкраща жіноча роль у телефільмі чи мінісеріалі". На Зендеї цього разу була сукня Giorgio Armani та прикраси Bulgari.
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