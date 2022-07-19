У ніжній сукні та брутальних черевиках: незвичайний образ зірки "Всі жінки - відьми" Алісси Мілано

Зірка популярного у двотисячних серіалі "Всі жінки - відьми" зараз знімається рідко, однак іноді з'являється на вечірках й червоних доріжках та тішить шанувальників гарними образами.

Так учора, 18 липня, Алісса Мілано відвідала захід Players Party, організований бізнесменом Майклом Рубіном. Але спортивні події та вечірки в її житті досить часті, оскільки від 2009 року вона одружена зі спортивним агентом Creative Artists Agency Девідом Багліарі. Для свого виходу вчора Алісса обрала ніжно-рожеву вільну сукню з рюшами від бренду Zimmermann, яку поєднала з грубими черевиками Dr. Martens. Завершували цей лук 49-річної акторки невелика сумка в тон сукні, кілька прикрас та ніжний макіяж.

Аліса Мілано / Фото: Getty Images

А ось на сторінці в Instagram Мілано поділилася дуже милим кадром із новим членом своєї сім'ї. Вона позувала зі цуценям на руках і зазначила у пості, що це дівчинка та її звуть Скаут.

"Знайомтеся, Скаут!! Новий член зграї Багліарі/Мілано. Я так закохана в неї", — написала акторка.

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