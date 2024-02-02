У ніжній сукні та еспадрильях: Періс Гілтон помітили на прогулянці в Маямі

Вбрання зірки було лаконічним і досить скромним, через що привертало увагу.

Голлівудська світська левиця Періс Гілтон з'явилася на вулиці в Маямі, прямуючи на захід, який відвідала з чоловіком Картером Реумом. На ній була легка синя сукня в геометричний принт, рукавами-ліхтариками, V-подібним декольте і ґудзиками. Доповнював сукню пояс у вигляді синього джгута.

Також у руці Періс тримала невелику білу сумку від Louis Vuitton із монограмою, а також мобільний телефон. Взула вона еспадрільї на високій танкетці та з візерунком.

Завершували лук зірки ідеальне укладання з довгими кучерями, макіяж і сонцезахисні окуляри в білій оправі.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Цей її вихід у світ стався буквально через кілька днів після того, як вони з чоловіком відсвяткували перший день народження їхнього первістка Фенікса. Знімками зі свята Періс поділилася в Instagram і на них позувала у блакитній сукні принцеси від бренду Selkie Head.

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