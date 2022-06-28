У ніжній сукні в квітковий принт: вагітна зірка "Сутінків" з'явилася на заході в Лос-Анджелесі

Схоже, що незабаром акторка стане мамою.

Акторка Ешлі Грін, яка прославилася роллю Еліс Каллен у серії фільмів "Сутінки", зачарувала шанувальників своїм ніжним образом, обраним для заходу Create & Cultivate, що проводився в Каліфорнії. Вона одягла легку шифонову сукню в квітковий принт з довгими рукавами та V-подібним декольте.

Єшлі Грін / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Ешлі зараз вагітна первістком. Батько дитини її чоловік Пол Гурі. Пара зіграла весілля у липні 2018 року. До укладення шлюбу вони перебували у стосунках 5 років. Новиною вони про вагівтність вони поділилися із шанувальниками через соцмережі. У своєму пості, опублікованому в березні, акторка з ніжністю звернулася до коханого.

"Я люблю тебе більше, ніж будь-коли. Моє серце продовжує розширюватися, щоб любити тебе ще більше. Я не можу дочекатися, коли побачу, як ти ділишся своїм світлом, любов'ю та пристрастю з нашою дитиною", — написала тоді Ешлі.

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