У ніжній сукні від Dior: Аня Тейлор-Джой на прем'єрі "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" у Каннах

У цій сукні акторка мала чарівний та ніжний вигляд.

У другий день Каннського кінофестивалю гостям заходу презентували позаконкурсний фільм "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", який став приквелом фільму 2015 року "Шалений Макс: Дорога люті".

Цього разу головну роль у картині зіграла Аней Тейлор-Джой – перспективна акторка, яка у свої 28 років встигла знятися у багатьох успішних фільмах та серіалах. Аня, як зірка фільму, прибула до Канн, щоб представити його публіці.

На червону доріжку дівчина вийшла у сукні від Christian Dior класичного вечірнього фасону – з пишною спідницею та приталеним верхом-бюстьє. Вбрання було виконане у ніжно-кремовому відтінку та повністю прикрашене дрібними стразами.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Доповнила лук дівчина прикрасами від Tiffany & Co. — розкішним кольє оригінального перекрученого дизайну, сережками з дрібними діамантами та каблучкою, діамант у якій був у формі краплі.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Її образ доповнили макіяж із чорними стрілками на очах та помада винного відтінку на губах.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Особливу увагу привернула зачіска Ані, оскільки її довге платинове волосся було укладене у високий пучок трохи у ретростилістиці.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аня — амбассадорка бренду Christian Dior і навіть як свою весільну сукню обрала вбрання з колібрі від них. А напередодні цієї прем'єри дівчина відвідала їхній показ у Нью-Йорку.

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