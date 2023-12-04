У ніжній сукні від Valentino: Нікола Пельтц позувала на доріжці із чоловіком Брукліном

Пара вийшла на доріжку третього щорічного галаконцерту Музею кіноакадемії у Лос-Анджелесі. Подружжя приїхало, щоб зібрати такі необхідні кошти для музейних виставок та громадських програм, і подбало про те, щоб привернути увагу публіки.

Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

Нікола сяяла цього вечора на доріжці у ніжно-рожевій сукні від Valentino з трояндою на талії, доповнивши вбрання нюдовими туфлями на платформі та високих підборах. У вухах у дівчини виблискувало кілька сережок з каменів, також Нікола зробила насичений макіяж зі стрілками на повіках, нанесла рум'яна і нюдовою помадою з олівцем підкреслила губи, а волосся зібрала у високу зачіску.

Бруклін був у чорному класичному костюмі, білосніжній сорочці та ідеально начищених лакованих туфлях. Він обіймав свою дружину за талію, коли вони разом позували червоною доріжкою.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Associated Press

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