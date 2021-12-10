У ніжній сукні з аплікацією: вагітна третьою дитиною Лілі Рейб на червоній доріжці

Знаменитість зачарувала ніжним образом на світському заході.
Зірка "Американської історії жахів" акторка Лілі Рейб відвідала показ фільму "Ніжний бар", у якому зіграла разом із Беном Аффлеком та Таєм Шеріданом. Захід відбувся у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.
Лілі з'явилася на червоній доріжці у довгій ніжно-рожевій сукні з рукавами-кльош, на яких була квіткова аплікація бісером. Образ аторки доповнили золоті сережки та ніжний макіяж із блиском на губах.
Звичайно ж, не можна не помітити, що акторка вагітна. Для неї та її партнера Геміша Лінклейтера, з яким вуона у стосунказ від 2013 року, це буде вже третя дитина.
Також нагадаємо, що нещодавно на червону доріжку на останніх місяцях вагітності вийшла і 31-річна акторка Дженніфер Лоуренс. Зірка відвідала світову прем'єру нового фільму Адама Маккея "Не дивіться нагору".
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