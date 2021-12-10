У ніжній сукні з аплікацією: вагітна третьою дитиною Лілі Рейб на червоній доріжці

У ніжній сукні з аплікацією: вагітна третьою дитиною Лілі Рейб на червоній доріжці

Знаменитість зачарувала ніжним образом на світському заході.

Зірка "Американської історії жахів" акторка Лілі Рейб відвідала показ фільму "Ніжний бар", у якому зіграла разом із Беном Аффлеком та Таєм Шеріданом. Захід відбувся у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Лілі з'явилася на червоній доріжці у довгій ніжно-рожевій сукні з рукавами-кльош, на яких була квіткова аплікація бісером. Образ аторки доповнили золоті сережки та ніжний макіяж із блиском на губах.

Лілі Рейб / Associated Press

Звичайно ж, не можна не помітити, що акторка вагітна. Для неї та її партнера Геміша Лінклейтера, з яким вуона у стосунказ від 2013 року, це буде вже третя дитина.

Лілі Рейб / Associated Press

Також нагадаємо, що нещодавно на червону доріжку на останніх місяцях вагітності вийшла і 31-річна акторка Дженніфер Лоуренс. Зірка відвідала світову прем'єру нового фільму Адама Маккея "Не дивіться нагору".

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

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