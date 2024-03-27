У ніжній сукні з чорним поясом: Кірстен Данст на прем'єрі в Лондоні

Кірстен Данст відвідала спеціальний показ фільму "Повстання Штатів", що відбувся у Лондоні. На червоній доріжці відома акторка позувала в ніжно-сірій сукні з атласного шовку з круглим невеликим коміром і "захованим" ґудзиками на грудях.

Кірстен Данст / Фото: Associated Press

Яскравий акцент цього вбрання - чорний пояс, який був широкою чорною стрічкою, що зав'язувалася на бант.

Доповнили образ Кірстен чорні босоніжки, годинник з гарним ремінцем-ланцюжком та пара золотих сережок. Також вона зібрала волосся і на обличчі зробила макіяж із ніжно-рожевою помадою.

Кірстен Данст / Фото: Associated Press

У картині Кірстен дісталася головна роль, вона зіграє фотожурналістку. І за словами акторки, щоб вжитися в роль, вона мала навчитися професійно користуватися камерою.

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