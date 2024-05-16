У ніжній сукні з гламурними ґудзиками: Сара Джессіка Паркер на заході у Нью-Йорку

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер взяла участь у заході Warner Bros. Discovery Upfront, що відбулося у Нью-Йорку. Вона з'явилася на сцені у сукні довжини міді у дрібний рубчик. Вбрання мало фасон сорочки, оскільки його прикрашали комір і гламурні ґудзики.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Спідниця сукні була трохи розкльошена донизу, також її прикрашали накладні кишені. Образ Сара Джессіка доповнила укладанням з легкими локонами та легким макіяжем.

Також акторка поєднала з цією сукнею оригінальні чорні туфлі з гумками, які, ймовірно, від її бренду SJP by Sarah Jessica Parker. На одному з фото акторка позувала з відомим баскетболістом Шакілом О'Нілом. Знімок вийшов кумедним через різницю у зрості зірок, оскільки зріст Сари Джессіки 160 см, а О'Ніла — 216 см.

Сара Джессіка Паркер та Шакіл О'Ніл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у Нью-Йорку стартували знімання третього сезону серіалу "І просто так..." і Сара Джесіка Паркер уже неодноразово подала під приціл фотографів.

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