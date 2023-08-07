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У ніжній сукні з квіткою та рюшами: ексзірка The Pussycat Dolls зачарувала ніжним вбранням

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У ніжній сукні з квіткою та рюшами: ексзірка The Pussycat Dolls зачарувала ніжним вбранням

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Знаменитість поєднала легку літню сукню сонячного відтінку із трендовою сумкою.

Співачка та ведуча Ешлі Робертс, яка прославилася як одна з учасниць бурлеск-гурту The Pussycat Dolls, а також своєю участю у кількох реалітішоу на британському телебаченні. Вже кілька років вона є ведучою на радіо ранкового шоу, тому її часто фотографують папараці, коли вона виходить із офісу.

У понеділок, 7 серпня, Ешлі заскочили у дуже ніжному та романтичному вбранні — жовтій сукні від бренду Never Fully Dressed. Сукня була довжиною до кісточок, мала вільний фасон, а спідницю прикрашали дві великі рюші.

Також у сукні був золотий принт, відкриті плечі та бретелька-галтер, прикрашена об'ємною квіткою. Лук зірка доповнила бежевими туфлями-човниками, сонцезахисними окулярами та сумкою від бренду Jacquemus. Волосі вона зібрала залишивши кілька пасем спадати на обличчя.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше вона вже виходила на вулицю з цією сумкою, але тоді її поєднала зі світлою сукнею з вирізом під грудьми.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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