У ніжній сукні з рюшами: супермодель 90-х Гелена Крістенсен вийшла на червону доріжку

Її образ був простим і трохи вінтажним.
Данська супермодель і фотографиня Гелена Крістенсен, яка була неймовірно популярна\ою у 90-ті роки, відвідала захід у Нью-Йорку – MoMA Film Benefit на честь знаменитого кінорежисера Гільєрмо дель Торо. Вечір відбувався у Музеї сучасного мистецтва, де також відкрилася виставка Guillermo del Toro: Crafting Pinocchio.
На червону доріжку Гелена вийшла в молочній сукні від Chanel із рожевим оздобленням, яку доповнила рожевими туфлями і сережками.
В руці знаменитість тримала досить оригінальний клатч у вигляді мушлі.
Доповнювали цей вечірній лук макіяж з яскраво-рожевою помадою на губах і недбала зачіска з випущеними пасмами волосся.
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