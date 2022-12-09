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У ніжній сукні з рюшами: супермодель 90-х Гелена Крістенсен вийшла на червону доріжку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У ніжній сукні з рюшами: супермодель 90-х Гелена Крістенсен вийшла на червону доріжку

Гелена Крістенсен / Фото: Associated Press

Її образ був простим і трохи вінтажним.

Данська супермодель і фотографиня Гелена Крістенсен, яка була неймовірно популярна\ою у 90-ті роки, відвідала захід у Нью-Йорку – MoMA Film Benefit на честь знаменитого кінорежисера Гільєрмо дель Торо. Вечір відбувався у Музеї сучасного мистецтва, де також відкрилася виставка Guillermo del Toro: Crafting Pinocchio.

На червону доріжку Гелена вийшла в молочній сукні від Chanel із рожевим оздобленням, яку доповнила рожевими туфлями і сережками.

В руці знаменитість тримала досить оригінальний клатч у вигляді мушлі.

Гелена Крістенсен / © Getty Images
Гелена Крістенсен / Фото: Getty Images

Доповнювали цей вечірній лук макіяж з яскраво-рожевою помадою на губах і недбала зачіска з випущеними пасмами волосся.

Гелена Крістенсен / © Associated Press
Гелена Крістенсен / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
478
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