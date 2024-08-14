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У ніжній сукні з відкритими плечима: Дженна Ортега на заході у Мексиці

У ніжній сукні з відкритими плечима: Дженна Ортега на заході у Мексиці

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Зірка мала в цьому одязі чарівний вигляд і до того ж він чудово вписувався в тематику презентації.

Зірка популярного серіалу "Венздей" Дженна Ортега відвідала фотосесію, присвячену фільму "Бітлджус Бітлджус". Захід відбувся у готелі Four Seasons у Мехіко.

Дженна Ортега / © Associated Press
Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дівчина з'явилася перед фотографами у незвичайній сукні від Vivienne Westwood з колекції весна-літо 2024, яку носила у поєднанні з прикрасами від Maison H.

Сукня була з відкритими плечима і її декольте оформлене ніжним тюлем, який спадав з боків. Саме вбрання було повністю прикрашене чорними аплікаціями, а поділ був асиметричним.

Дженна Ортега / © Associated Press
Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила макіяжем, зачіскою-хвостом та чорними туфлями на дуже високих платформах.

Дженна Ортега / © Associated Press
Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Разом із Дженною для фото позували режисер фільму Тім Бертон, а також колеги-актори Майкл Кітон, Джастін Теру та Моніка Беллуччі.

Дженна Ортега з колегами / © Associated Press
Дженна Ортега з колегами / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що фільм "Бітлджюс Бітлджюс" активно обговорюється не лише через зірковий склад, але також через роман Моніки Беллуччі та Тіма Бертона. Нібито знаменитості почали активно спілкуватися саме під час роботи над цією картиною і в результаті їхня дружба переросла у стосунки. Режисер і акторка тепер часто разом з'являються і не приховують почуттів, адже навіть публічно цілувалися на червоній доріжці.

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