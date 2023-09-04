У ніжній сукні зі стразами на декольте: Сідні Свіні з "Білого лотоса" відвідала вечірку бренду MiuMiu

Дівчина вирішила одягнути сукню в наймоднішому відтінку цього року — рожевому.
25-річна американська висхідна зірка — акторка Сідні Свіні — відвідала захід MiuMiu Women's Tales, який відбувся під час 80-го Венеційського кінофестивалю.
Зірку сфотографували на водному таксі, коли вона прямувала на вечірку. Звичайно ж, акторка одягла вбрання від бренду MiuMiu, тим паче, що співпрацює з цією маркою вже тривалий час.
На Сідні була ніжно-рожева сукня у дрібний білий горох. Верх сукні був оформлений у корсетному стилі, підкресливши таким чином талію дівчини, а ось декольте було декороване сріблястим камінням та лелітками. Також сукня мала бретельку-галтер.
Образ акторка завершила окулярами незвичайної довгастої форми, макіяжем та сріблястим клатчем.
Також Сідні завітала на презентацію колекції 89-річного Джорджіо Армані One Night Only, яку той показав на Венеційському кінофестивалі. Перед камерами вона позувала у сукні з пишною спідницею чорного кольору.
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