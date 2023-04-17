У ніжній вишиванці: Аліна Байкова сходила посвятити паску та розповіла історію своєї сукні

Дівчина розповіла дивовижну історію появи у неї приголомшливої вишиванки.
Українська супермодель Аліна Байкова, як і багато православних українців, відсвяткувала минулої неділі Великдень. Зірка мешкає у Нью-Йорку, але разом із друзями сходила до місцевого храму, де посвятила паски та крашанки.
Також Аліна опублікувала знімки у своєму приголомшливому вбранні — лляній сукні-вишиванці молочного відтінку від українського бренду Vita Kin.
Вбрання виконане в класичному фасоні, має довгі широкі рукави, глибоке кругле декольте, вишивку білими нитками і єдину яскраву деталь — червону вишиту лінію на рукавах.
Вишиванку Байкова доповнила бежевими чоботями від українського бренду взуття Kachorovska, зачіскою зі скранчем, білим ременем та модною сумочкою із вузлом від бренду Bottega Veneta.
У Instagram Аліна також поділилася історією появи у неї цієї розкішної сукні. Кілька днів тому модель відвідала захід у Маямі — галавечерю організації All Hands and Hearts. Метою заходу було збирання грошей для біженців з України та привернення уваги до руйнівних наслідків війни в нашій країні. Сукня була одним із багатьох лотів представлених на аукціоні цього галаконцерту.
Один із гостей, який сидів за одним столом з Аліною, почав торгуватися за цю сукню і купив її за 10 тисяч доларів. Після покупки незнайомець вирішив подарувати сукню Аліні.
Дівчина зазначила, що ніколи не приймає подарунки від незнайомих їй людей, але коли такі ситуації все ж таки трапляються, віддає подарунок на благодійність. Однак побачивши цю вишиванку, вона не змогла відмовити незнайомцю і порушивши своє правило, залишила подарунок собі.
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