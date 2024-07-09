У ніжно-блакитній сукні з вирізом на животі: американська акторка блиснула накачаним пресом

42-річна Міган Гуд обрала для своєї появи цікаве вбрання.
Американська акторка Міган Гуд відвідала у Нью-Йорку прем'єрний показ трилеру Divorce In The Black, у якому зіграла одну з ролей.
На червоній доріжці вона з'явилася у ніжно-блакитній сукні від бренду LaQuan Smith зі шлейфом і великим вирізом на животі, крізь який вона похизувалася накаченим пресом.
Аутфіт Гуд доповнила бежевими босоніжками, масивними сережками з блискітками і великими браслетами – двома блакитними і одним прозорим.
Міган зробила високу зачіску з випущеними спереду пасмами волосся, макіяж смокі-айс і довгий срібний манікюр.
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