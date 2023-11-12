У ніжно-рожевій бальній сукні: бразильська супермодель Алессандра Амбросіо на галаконцерті

У цьому одязі ексзірка бренду Victoria's Secret мала дуже гламурний вигляд.
42-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо знову приголомшила своєю красою та молодістю, коли з'явилася на щорічному благодійному галаконцерті Baby2Baby у Каліфорнії. Зірка мала просто чарівний та елегантний вигляд у ніжно-рожевій бальній сукні з пишною спідницею та шлейфом.
Її сукня була від бренду Levian, у неї не було бретельок, а декольте мало форму серця і трохи було прикрашене лаконічними складками.
Доповнили образ Алессандри милий бант у волоссі, макіяж, сережки з рожевим камінням та гламурний клатч зі стразами у формі банта від бренду Judith Leiber.
Цей клатч останнім часом має попит серед знаменитостей, адже також з ним нещодавно з'являлася на публіці світська левиця Нікі Гілтон, тільки у неї він був червоного кольору.
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