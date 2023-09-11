У ніжно-рожевій сукні та в лоферах: акторка Ніколь Кідман відвідала тенісний турнір

У Нью-Йорку від 28 серпня до 10 вересня відбувався Відкритий чемпіонат США з тенісу. Оскільки захід медійний, його, окрім звичайних шанувальників спорту, також відвідала безліч знаменитостей.

Однією з тих, хто з'явився на змаганнях, в останні дні була акторка Ніколь Кідман. Зірка потрапила під приціл фотографів у ніжно-рожевій сукні від бренду Self-Portrait із накладними кишенями, коміром та ґудзиками.

Сукню акторка доповнила зручними білими лоферами, білим жакетом, який несла в руках, а також невеликою сумкою із короткою ручкою від бренду Tod's. Волосся акторка зібрала в низький хвіст, зробила легкий макіяж, одягла сонцезахисні окуляри та кілька прикрас.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Наступного дня вона знову прийшла на змагання. Цього разу компанію Ніколь склав її чоловік Кіт Урбан. Акторка знову обрала вбрання у світлих тонах – білий смугастий костюм із трикотажною футболкою бежевого кольору, а також золотий ланцюжок Tiffany & Co.

Ніколь Кідман та її чоловік Кіт Урбан / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи Ніколь Кідман (24 фото)