У ніжно-рожевій сукні та в лоферах: акторка Ніколь Кідман відвідала тенісний турнір

Вона підкреслила струнку фігуру приталеним вбранням.
У Нью-Йорку від 28 серпня до 10 вересня відбувався Відкритий чемпіонат США з тенісу. Оскільки захід медійний, його, окрім звичайних шанувальників спорту, також відвідала безліч знаменитостей.
Однією з тих, хто з'явився на змаганнях, в останні дні була акторка Ніколь Кідман. Зірка потрапила під приціл фотографів у ніжно-рожевій сукні від бренду Self-Portrait із накладними кишенями, коміром та ґудзиками.
Сукню акторка доповнила зручними білими лоферами, білим жакетом, який несла в руках, а також невеликою сумкою із короткою ручкою від бренду Tod's. Волосся акторка зібрала в низький хвіст, зробила легкий макіяж, одягла сонцезахисні окуляри та кілька прикрас.
Наступного дня вона знову прийшла на змагання. Цього разу компанію Ніколь склав її чоловік Кіт Урбан. Акторка знову обрала вбрання у світлих тонах – білий смугастий костюм із трикотажною футболкою бежевого кольору, а також золотий ланцюжок Tiffany & Co.
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