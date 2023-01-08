У ніжно-рожевій сукні та з французьким манікюром: Кейт Гадсон відвідала бранч для знаменитостей

У Кейт чудовий смак і вона вкотре це довела.

Акторка Кейт Гадсон, яка зіграла одну з головних ролей у другій частині фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля", відвідала захід у Каліфорнії — Міжнародний кінофестиваль у Палм-Спрінгс, а також бранч, організований у його межах.

Перед камерами Кейт з'явилася у ніжно-рожевій сукні від бренду Huishan Zhang. Вбрання було довгим, мало глибоке декольте, складки, а також пояс із пряжкою на талії.

Доповненням цього красивого образу став тонкий шарф, лаконічна зачіска, макіяж та французький манікюр. Туфлі вона обрала чорні і на ремінцях від бренду Giuseppe Zanotti. Також шарму образу додали цікаві сережки із діамантами від Anita Ko.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Разом із Кейт на цьому заході побувала ще й акторка Єва Лонгорія. Вона продемонструвала лаконічниц лук мвід австралійського бренду Maticevski.

Кейт Гадсон та Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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