У ніжно-рожевому костюмі і блузці з бантом: 75-річна Меріл Стріп на червоній доріжці церемонії

Акторка мала чудовий вигляд на телевізійній премії.
Меріл Стріп побувала на 76-тій церемонії вручення премії "Еммі", яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі. Вона була у хорошому настрої і з радістю позувала фотографам.
На червоній доріжці зірка постала у ніжно-рожевому костюмі від бренду Alexander McQueen, який складався з двобортного жакета і широких штанів зі стрілками.
Лук вона доповнила шовковою блузкою з краваткою-бантом, босоніжками кольору металік і блідо-рожевою сумкою з металевою ручкою.
Меріл зробила скромну зачіску і макіяж із чорними стрілками. На обличчі у неї були оптичні окуляри, у вухах сережки-кільця з діамантами, а на пальці красувалася масивна каблучка мідного відтінку.
Нагадаємо, Меріл Стріп у сукні-сорочці з асиметричним подолом з'явилася на прем'єрі детективного серіалу.
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