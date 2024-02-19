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У ніжно-рожевому ліфі і спідниці: британська модель у в'язаному вбранні продемонструвала гарну засмагу

У ніжно-рожевому ліфі і спідниці: британська модель у в'язаному вбранні продемонструвала гарну засмагу

У ніжно-рожевому ліфі і спідниці: британська модель у в'язаному вбранні продемонструвала гарну засмагу

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі приміряла новий купальний комплект.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нову позитивну світлину, на якій вона показувала язика, заплющивши очі.

Струнка білявка позувала у ніжно-рожевому в'язаному ліфі і спідниці такого самого кольору, які підкреслили її гарну засмагу.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

В Арабелли було акуратне укладання на один бік, лаконічні сережки у вухах, золоті ланцюжки на шиї та золоті браслети і каблучки на руках.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі  похизувалася стрункою фігурою у сексуальній рожево-жовто-помаранчевій білизні з прозорими вставками. 

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