У ніжно-рожевому вбранні-водолазці: Розі Гантінгтон-Вайтлі під прицілом папараці в Лондоні

18 квітня супермодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – відсвяткувала свій день народження. Жінці виповнилося 37 років і з такої нагоди вона поділилася серією ефектних фотографій із шанувальниками, на яких похизувалася рожевою сукнею та показала торт.

Але не встигла вона бурхливо провести власну вечірку, як пішла на день народження Вікторії Бекхем. Британській модельєрці виповнилося 17 квітня 50 років, але свято вона влаштувала 20-го у закладі Oswald's у Лондоні.

На вечірці зібралися всі вершки суспільства, серед яких можна було побачити Сальму Гаєк із чоловіком-мільярдером, Єву Лонгорію та Тома Круза. Розі ж і цього разу вирішила одягнути сукню рожевого відтінку — це була водолазка від Alaia з розкльошеною спідницею. Сукню вона поєднала із босоніжками від Femme Luce Minimale, маленькою білою сумкою від Alaia, а також прикрасами від Tiffany & Co. та Jessica McCormack.

Бойфренд моделі Джейсон Стейтем, дотримуючись дрескоду заходу, одягнув чорний костюм, білу сорочку і краватку-метелика.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / Фото: Getty Images

Після завершення свята під приціл папараці потрапила і Вікторія. Вона залишила вечірку по-особливому ефектно, оскільки її ніс на спині чоловік Девід. Але причиною цього був не випитий алкоголь, а нещодавно зламана нога Вікторії, через яку вона досі не може нормально ходити.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Getty Images

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Getty Images

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