У ніжному фіолетовому вбранні за 100 євро: акторка Крістен Белл зачарувала образом на популярному шоу

У ніжному фіолетовому вбранні за 100 євро: акторка Крістен Белл зачарувала образом на популярному шоу

Образ знаменитості вийшов дуже ніжним і відверто натякав на причину появи в ефірі.

Голлівудська акторка Крістен Белл, яка прославилася озвучуванням серіалу "Пліткарка" та мультфільму "Крижане серце", з'явилася в ефірі шоу Джиммі Кіммела, щоб презентувати свою нову дитячу книжку "Світу потрібно більше фіолетових шкіл". І як бачимо, Крістен ґрунтовно підготувалася до появи на цьому шоу, адже одягла приголомшливе вбрання.

Сукня міді від бренду Stine Goya була виготовлена з жатої тканини і мала спущені рукави-ліхтарики. Образ зірки доповнили сережки з перлинами та туфлі-човники молочного кольору.

Крістен Белл / Фото: Getty Images

Вартість сукні як у Крістен лише 100 євро.

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