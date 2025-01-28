У ніжному костюмі та зі стрічкою переможниці: "Міс Франція-2025" відвідала прем'єру фільму

У столиці Франції презентували четверту частину культового фільму.
"Міс Франція-2025" — Анжеліка Ангарні-Філопон — вийшла у світ. Вона відвідала прем'єру фільму "Бриджит Джонс: Закохана у хлопця", що відбулася у Парижі.
На цьому заході Анжеліка з'явилася в стильному штанному костюмі ніжного відтінку, який носила в поєднанні з бежевим топом і коричневими босоніжками.
У вухах у неї сяяли великі золоті сережки, на обличчі був гарний макіяж, а ось через плече висіла стрічка переможниці.
Нагадаємо, що Анжеліці 34 роки, у звичайному житті вона працює бортпровідницею і є уродженкою французького острова Мартініка в Карибському морі. У конкурсі вона змогла взяти участь завдяки зміні правил, оскільки до нього допускаються тепер жінки віком від 24 років, а також заміжні з дітьми. Подібне сталося вперше від моменту заснування конкурсу 1920 року.
Читайте також:
- Була чарівною: який вигляд мала 20-річна Голлі Беррі на конкурсах краси
- Пір'я, блискітки та розкішні аплікації: незвичайні костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2024"
- Занадто важке вбрання: модель з Індії змусила похвилюватися публіку через свій костюм на "Міс Всесвіт"
- "Міс Всесвіт-2024": як виступила на конкурсі краси українка Аліна Пономаренко