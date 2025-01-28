У ніжному костюмі та зі стрічкою переможниці: "Міс Франція-2025" відвідала прем'єру фільму

"Міс Франція-2025" — Анжеліка Ангарні-Філопон — вийшла у світ. Вона відвідала прем'єру фільму "Бриджит Джонс: Закохана у хлопця", що відбулася у Парижі.

На цьому заході Анжеліка з'явилася в стильному штанному костюмі ніжного відтінку, який носила в поєднанні з бежевим топом і коричневими босоніжками.

У вухах у неї сяяли великі золоті сережки, на обличчі був гарний макіяж, а ось через плече висіла стрічка переможниці.

Анжеліка Ангарні-Філопон "Міс Франція-2025" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Анжеліці 34 роки, у звичайному житті вона працює бортпровідницею і є уродженкою французького острова Мартініка в Карибському морі. У конкурсі вона змогла взяти участь завдяки зміні правил, оскільки до нього допускаються тепер жінки віком від 24 років, а також заміжні з дітьми. Подібне сталося вперше від моменту заснування конкурсу 1920 року.

"Міс Франція-2025" / Фото: Getty Images

"Міс Франція-2025" / Фото: Getty Images

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