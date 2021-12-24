У ніжному луці і з красивою зачіскою: Настя Каменських привітала всіх з прийдешнім Новим роком

У ніжному луці і з красивою зачіскою: Настя Каменських привітала всіх з прийдешнім Новим роком

Редакція Леді.ТСН.ua продовжує публікувати новорічні зіркові відеопривітання.

NK|Настя Каменських записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з прийдешнім Новим роком.

Артистка позувала на тлі красивої ялинки та каміну. Вона побажала всім реалізації творчих планів та ідей, успіхів, щастя і здоров'я.

"Привіт друзі! Вітаю вас з прийдешніми святами! Бажаю, щоб плани та творчі ідеї були втілені в життя! Успіхів, щастя і найголовніше – міцного здоров'я! Ваша NK", - сказала співачка.

NK|Настя Каменських привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

На відео Настя постала у ніжному образі: у світлому вбранні, з красивим макіяжем та зачіскою з кучерями. Свій аутфіт зірка доповнила елегантними сережками та делікатним золотим ланцюжком. Вона мала просто чарівний вигляд.

Нагадаємо, новорічне відеопривітання записали також Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос, Ірина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павло Зібров і гурт KADNAY.

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