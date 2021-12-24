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У ніжному луці і з красивою зачіскою: Настя Каменських привітала всіх з прийдешнім Новим роком

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У ніжному луці і з красивою зачіскою: Настя Каменських привітала всіх з прийдешнім Новим роком

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Редакція Леді.ТСН.ua продовжує публікувати новорічні зіркові відеопривітання.

NK|Настя Каменських записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з прийдешнім Новим роком.

Артистка позувала на тлі красивої ялинки та каміну. Вона побажала всім реалізації творчих планів та ідей, успіхів, щастя і здоров'я.

"Привіт друзі! Вітаю вас з прийдешніми святами! Бажаю, щоб плани та творчі ідеї були втілені в життя! Успіхів, щастя і найголовніше – міцного здоров'я! Ваша NK", - сказала співачка.

NK|Настя Каменських привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

NK|Настя Каменських привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

На відео Настя постала у ніжному образі: у світлому вбранні, з красивим макіяжем та зачіскою з кучерями. Свій аутфіт зірка доповнила елегантними сережками та делікатним золотим ланцюжком. Вона мала просто чарівний вигляд.

Нагадаємо, новорічне відеопривітання записали також Олександр ПономарьовСергій БабкінСанта ДімопулосІрина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павло Зібров і гурт KADNAY.

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