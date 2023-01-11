У ніжному образі від Chanel: Марго Роббі позувала на доріжці "Золотого глобуса"

Акторка Марго Роббі була серед запрошених зірок 80-ї церемонії "Золотий глобус", яка відбулася минулої ночі у готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

32-річна акторка вийшла на доріжку у ніжно-рожевій сукні від Chanel. Ця сукня з кутюрної колекції осінь 2022 симпатичного відтінку з візерунком, розшита паєтками та мереживом і доповнена діамантовою брошкою, прикріпленою до ліфа.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Роббі доповнила вечірній лук сережками, лаконічним макіяжем та напівпрозорим манікюром. Волосся вона розпустила і накрутила легкими хвилями.

До речі, на церемонію рожеву сукню обрала також австралійська акторка Елізабет Дебікі, яка добре знайома глядачам завдяки її роботі у п'ятому сезоні серіалу "Корона", де вона зіграла принцесу Діану.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

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