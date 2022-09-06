У ніжному образі з крилами: Катерина Бужинська заінтригувала підписників

Катерина Бужинська заінтригувала фоловерів анонсом своєї нової пісні "Сила кохання".

В Instagram Катерина опублікувала коротке відео, на якому постала у ніжному образі ангела. Своїми крилами вона огорнула і оберігає військового, який захищає нашу землю.

"Друзі, нарешті потішу вас новою музичною роботою "Сила Кохання". Незабаром прем'єра", - написала Бужинська.

Нагадаємо, раніше співачка показала милі світлини зі своїми дітьми – Катеринкою та Дмитриком. Зіркова мама позувала під час прогулянки Будапештом із двійнятами в образах family look із синьо-жовтими рукавами.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

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