У ніжному образі з крилами: Катерина Бужинська заінтригувала підписників

Артистка анонсувала вихід нової композиції.
Катерина Бужинська заінтригувала фоловерів анонсом своєї нової пісні "Сила кохання".
В Instagram Катерина опублікувала коротке відео, на якому постала у ніжному образі ангела. Своїми крилами вона огорнула і оберігає військового, який захищає нашу землю.
"Друзі, нарешті потішу вас новою музичною роботою "Сила Кохання". Незабаром прем'єра", - написала Бужинська.
Нагадаємо, раніше співачка показала милі світлини зі своїми дітьми – Катеринкою та Дмитриком. Зіркова мама позувала під час прогулянки Будапештом із двійнятами в образах family look із синьо-жовтими рукавами.
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