У ніжному вбранні від Elie Saab: дружина Меттью Макконагі зачарувала публіку на концерті в Саудівській Аравії

Вона затьмарила на червоній доріжці того дня всіх.

Каміла Алвес мала розкішний вигляд в довгій і ніжній шифоновій сукні-кейпі кольору шампанського. Це було вбрання в дрібний, ледь помітний принт і з глибоким декольте на грудях.

Сукня була з колекції Elie Saab весна-літо 2025 року. Горловина у неї виконана у вигляді косички, до якої кріпилася довга накидка.

Також у цього вбрання був шлейф, носила сукню Каміла носила його в поєднанні з золотими прикрасами і босоніжками. Враховуючи те, що одягла таке вбрання жінка на захід у Саудівській Аравії, воно особливо вписувалося, оскільки нагадувало відтінки цієї пустельної країни та естетику Близького Сходу.

Каміла Алвес та Меттью Макконагі / Фото: Getty Images

Разом із чоловіком Меттью Макконагі вона відвідала концерт "Життя — це сон", який був написаний Ентоні Гопкінсом та Королівським філармонічним оркестром. Після цього в Саудівській Аравії вони відвідали ще один захід — церемонію вручення премії Joy Awards 2025. Каміла тоді обрала жовту сукню на одне плече від бренду Oscar de la Renta.

Каміла Алвес та Меттью Макконагі / Фото: Getty Images

Каміла Алвес / Фото: Getty Images

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