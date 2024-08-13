У ніжному вбранні від Versace: Брі Ларсон відвідала захід у Лос-Анджелесі

Американська акторка Брі Ларсон — зірка серії фільмів Marvel — відвідала захід SAG-AFTRA Foundation Conversations Presents, присвячений серіалу "Уроки хімії". Відбувався захід у Центрі виконавських мистецтв імені Меріл Стріп 12 серпня в Лос-Анджелесі.

На цьому заході вона з'явилася з ніг до голови одягнена у вбрання від Versace — поєднала смугасту сорочку пудрового кольору та твідову мініспідницю. Сорочку в спідницю вона заправила лише спереду, а рукави підвернула.

Також Ларсон доповнила образ сріблястими туфлями на підборах, які нагадували формою пуанти. Волосся акторка розпустила і зробила легке укладання хвилею. Макіяж Брі також був лаконічним.

Брі Ларсон / Фото: Getty Images

Однак цього разу її вбрання було оригінальним і ніхто інший його не повторив. Адже нещодавно під час пресконференції Filming Italy 2024, яка відбувалася в місті Кальярі, столиці італійського острова Сардинія, з Ларсон стався модний конфуз — у такій самій сукні, як у неї, на пресконференцію прийшла акторка Александра Даддаріо.

Олександра Даддаріо, Брі Ларсон та Джон Девід Вашингтон / Фото: Getty Images

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