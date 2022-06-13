У ніжному вбранні з відкритими плечима: Джессіка Честейн відвідала церемонію Tony Awards

Образ знаменитості став одним з найелегантніших вбрань вечора.

Акторка Джесіка Честейн стала почесною гостею церемонії Tony Awards, яка 12 червня проводилася у Radio City Music Hall у Нью-Йорку. Зірка фільмів "Дерево життя" та "Прислуга" стала однією з почесних гостей цієї церемонії, яка щороку присуджується за досягнення в галузі американського театру, включаючи музичний театр.

Перед камерами Джессіка з'явилася у дуже ніжній сукні від Модного дому Gucci. Вбрання було виконане з шовкового атласу рожево-лавандового відтінку, мало невеликий шлейф та оборки, бретельки сукні були опущені та відкривали плечі.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Образ Честейн доповнили зачіска з легкими хвилями, червона помада на губах та великі сережки.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що зараз акторка працює над картиною — психологічним трилером бельгійського режисера Олів'є Массе-Депаса "Материнський інстинкт". Цей фільм, у якому вона зіграє з Енн Гетевей, стане англомовним рімейком однойменної бельгійської картини, знятої Массе-Депасом 2018 року. За сюжетом дві жінки живуть по сусідству, проводять багато часу разом, організовують сімейні вечірки, їхні сини Максим і Тео ростуть практично як брати і ходять до однієї школи. Але дружба починає руйнуватися, коли трапляється трагедія і один із дітей гине. Від цього моменту з боку кожної з подруг починаються звинувачення, підозри та параноя.

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