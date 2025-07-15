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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
976
Час на прочитання
1 хв

У ніжній блакитній сукні з квіткою: реальна дочка "принцеси Леї" із "Зоряних воєн" вийшла у світ

Акторка подарувала свій голом одному із персонажів культового дитячого фільму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Біллі Лурд

Біллі Лурд / © Associated Press

32-річна американська актокра Біллі Лурд — єдина дитина акторки Керрі Фішер, яка прославилася як принцеса Лея у серії фільмів «Зоряні війни», вийшла на публіку. Біллі завітала на презентацію дитячого фільму «Смурфіки», оскільки в англомовній версії озвучила одного з персонажів.

Акторка одягла тематичну сукню від Aje, адже це було оригінальне фантазійне вбрання блакитного кольору з асиметричною спідницею. Також його дизайн був таким, що здавалося — сукня пошита з великих пелюсток. У верхній частині її прикрашала квітка з тканини. Блакитну естетику Біллі доповнила манікюром у такому кольорі, макіяжем та каблучкою з величезним каменем.

Біллі Лурд / © Associated Press

Біллі Лурд / © Associated Press

Також вона взула туфлі зі стразами від Christian Louboutin, а в її вухах сяяли сережки-кільця з камінням.

Ще однією зіркою, яка подарувала свій голос персонажу фільму «Смурфіки», стала Ріанна. Співачка прийшла на прем’єру зі своїми синами, а вагітний живіт підкреслила сукнею від Saint Laurent.

Ріанна із синами / © Associated Press

Ріанна із синами / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
976
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