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- Шоу-бізнес
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У ніжній літній сукні: Софія Вергара зачарувала всіх на презентації свого бренду косметики
Цього разу акторка обрала образ, який прославляв літні та квіткові мотиви.
Комедійна акторка та телеведуча Софія Вергара сяяла на презентації своєї косметики Toty у Мадриді. На цьому заході вона привернула увагу елегантною лытнею сукнею міді з квітковим візерунком.
У її вбрання не було бретельок, а декольте прикрашав невеликий V-подібний виріз, також на ліфі та талії були невеликі рюші. Образ Софія доповнила укладанням з легкими кучерями та нюдовим макіяжем.
З прикрас вона вирішила одягти гламурні каблучки та браслет з камінням, а також завершила образ бежевими босоніжками на дуже високій платформі та підборах. Взуття в такому стилі — улюблене у Вергари і вона ніколи не відмовляється від нього, незалежно від модних тенденцій.
Раніше Софія носила подібне взуття з яскравим вбранням на інтерв’ю Джиммі Феллона. На зірці була сукня без бретельок кольору Апероль довжини міді.