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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
720
Час на прочитання
1 хв

У ніжній літній сукні: Софія Вергара зачарувала всіх на презентації свого бренду косметики

Цього разу акторка обрала образ, який прославляв літні та квіткові мотиви.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Софія Вергара

Софія Вергара / © Getty Images

Комедійна акторка та телеведуча Софія Вергара сяяла на презентації своєї косметики Toty у Мадриді. На цьому заході вона привернула увагу елегантною лытнею сукнею міді з квітковим візерунком.

У її вбрання не було бретельок, а декольте прикрашав невеликий V-подібний виріз, також на ліфі та талії були невеликі рюші. Образ Софія доповнила укладанням з легкими кучерями та нюдовим макіяжем.

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

З прикрас вона вирішила одягти гламурні каблучки та браслет з камінням, а також завершила образ бежевими босоніжками на дуже високій платформі та підборах. Взуття в такому стилі — улюблене у Вергари і вона ніколи не відмовляється від нього, незалежно від модних тенденцій.

Раніше Софія носила подібне взуття з яскравим вбранням на інтерв’ю Джиммі Феллона. На зірці була сукня без бретельок кольору Апероль довжини міді.

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара та Хайді Клум / © Getty Images

Софія Вергара та Хайді Клум / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
720
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