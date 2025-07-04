У ніжній літній сукні: Софія Вергара зачарувала всіх на презентації свого бренду косметики

Софія Вергара / © Getty Images

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Комедійна акторка та телеведуча Софія Вергара сяяла на презентації своєї косметики Toty у Мадриді. На цьому заході вона привернула увагу елегантною лытнею сукнею міді з квітковим візерунком.

У її вбрання не було бретельок, а декольте прикрашав невеликий V-подібний виріз, також на ліфі та талії були невеликі рюші. Образ Софія доповнила укладанням з легкими кучерями та нюдовим макіяжем.

Софія Вергара / © Getty Images

З прикрас вона вирішила одягти гламурні каблучки та браслет з камінням, а також завершила образ бежевими босоніжками на дуже високій платформі та підборах. Взуття в такому стилі — улюблене у Вергари і вона ніколи не відмовляється від нього, незалежно від модних тенденцій.

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Раніше Софія носила подібне взуття з яскравим вбранням на інтерв’ю Джиммі Феллона. На зірці була сукня без бретельок кольору Апероль довжини міді.

Софія Вергара / © Getty Images

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