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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У ніжній сукні Chanel з квітковими аплікаціями: Пенелопа Крус зачарувала образом на прем’єрі в Лондоні

Акторка підкреслила струнку фігуру вишуканим кастомним вбранням.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус відвідала прем’єру фільму «Бункер» у межах Лондонського кінофестивалю. На червоній доріжці акторка продемонструвала ефектний образ.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

На ній була створена на замовлення ніжна світло-жовта мереживна сукня максі Chanel з квітковим візерунком, приталеним силуетом, широкими бретелями та квадратним декольте. Вбрання також було прикрашене кольоровими квітковими аплікаціями з тонкими нитками і китицями. Сукня чудово підкреслила струнку фігуру зірки.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа доповнила вбрання світлими босоніжками на підборах. Вуха вона прикрасила золотими сережками з діамантами у формі бантиків і каблучкою з камінням. Акторка зробила зачіску з локонами і чубчиком, уклавши її на один бік. Крус підкреслила очі чорними тінями і підводкою, а губи нафарбувала рожевою помадою з легким блиском. Завершив аутфіт світло-рожевий манікюр.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Нвгвдвємо, Пенелопа Крус минулого разу на Лондонському кінофестивалі BFI з’явилася у вінтажному образі Ralph Lauren. На ній був чорний костюм, картата сорочка і краватка, а також берет.

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