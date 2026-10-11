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- Шоу-бізнес
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У ніжній сукні Chanel з квітковими аплікаціями: Пенелопа Крус зачарувала образом на прем’єрі в Лондоні
Акторка підкреслила струнку фігуру вишуканим кастомним вбранням.
Пенелопа Крус відвідала прем’єру фільму «Бункер» у межах Лондонського кінофестивалю. На червоній доріжці акторка продемонструвала ефектний образ.
На ній була створена на замовлення ніжна світло-жовта мереживна сукня максі Chanel з квітковим візерунком, приталеним силуетом, широкими бретелями та квадратним декольте. Вбрання також було прикрашене кольоровими квітковими аплікаціями з тонкими нитками і китицями. Сукня чудово підкреслила струнку фігуру зірки.
Пенелопа доповнила вбрання світлими босоніжками на підборах. Вуха вона прикрасила золотими сережками з діамантами у формі бантиків і каблучкою з камінням. Акторка зробила зачіску з локонами і чубчиком, уклавши її на один бік. Крус підкреслила очі чорними тінями і підводкою, а губи нафарбувала рожевою помадою з легким блиском. Завершив аутфіт світло-рожевий манікюр.
Нвгвдвємо, Пенелопа Крус минулого разу на Лондонському кінофестивалі BFI з’явилася у вінтажному образі Ralph Lauren. На ній був чорний костюм, картата сорочка і краватка, а також берет.