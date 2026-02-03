У ніжній сукні холодного відтінку: наречена Даміано Давида сяяла на червоній доріжці

Дав Камерон / © Associated Press

Акторка та співачка Дав Кемерон відвідала передцеремонійний галаконцерт «Греммі», який відбувся в Беверлі-Гіллз. Вона вийшла на червону доріжку у вишуканій довгій сукні від бренду Georges Hobeika.

Це вбрання «крижаного» відтінку було з колекції весна-літо 2026. Сукню прикрашали ніжні драпування на плечах і бедрах, а корсет у неї був із гладкого шовку.

Дав Камерон / © Associated Press

Образ Дав доповнила оригінальною сумкою-кулею від Blumera та взуттям на дуже високих платформах. Також дівчина розпустила волосся і зробила ніжний макіяж з блакитними тінями.

Дав Камерон / © Associated Press

Прийшов на цей захід і наречений Дав італійський співак Даміано Давид, який раніше був солістом гурту Maneskin. Пара нещодавно оголосила про заручини і Дав навіть продемонструвала свою каблучку з каменем від Bernini.

Дав Камерон і Даміано Давид / © Associated Press

Вони часто з’являються разом на заходах і публікують спільні фото. В одному з нещодавніх інтерв’ю Даміано назвав стосунки з Дав «здоровими».

«Я перебуваю в одному із найщасливіших моментів свого особистого життя. У мене найздоровіші стосунки, які у мене колись були, і мені вдається бачитися з сім’єю, бачитися з друзями, піклуватися про себе… Перемога для мене зараз насправді полягає в тому, щоб змусити свою роботу та особисте життя жити разом, а не постійно боротися», — сказав співак.