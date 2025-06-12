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- Шоу-бізнес
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У ніжній сукні від Miu Miu і з красивою зачіскою: Сідні Свіні на заході в Лондоні
27-річна красуня одягла вбрання з гламурним декором.
Голлівудська зірка Сідні Свіні відвідала європейську прем’єру фільму «Долина Ехо», в якому зіграла з Джуліанною Мур. На фотоколлі дівчина з’явилася в розкішній сукні від Miu Miu, яка була виконана у неймовірно красивому небесно-блакитному відтінку.
Однак для вечірньої частини заходу Сідні перевдяглася. Дівчина обрала більш лаконічне і зручне вбрання — теж сукню міді від Miu Miu. Це вбрання з шовкового атласу чудово підкреслювало її фігуру, було досить стильним та гламурним за рахунок свого фасону та декору ліфа.
Акторка доповнила образ туфлями-човниками в тон до сукні, а також прикрасами від David Morris.
Нагадаємо, що з Модним домом Miu Miu Сідні співпрацює вже давно і не лише обирала вбрання від цієї марки для своєї появи на Met Gala, а й регулярно відвідує покази бренду. Найбільш обговорюваним вбранням від Miu Miu, яке Сідні одягала, був її лук з гламурними трусами, в яких вона з’явилася на модному шоу бренду в Парижі.