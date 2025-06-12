ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

У ніжній сукні від Miu Miu і з красивою зачіскою: Сідні Свіні на заході в Лондоні

27-річна красуня одягла вбрання з гламурним декором.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Голлівудська зірка Сідні Свіні відвідала європейську прем’єру фільму «Долина Ехо», в якому зіграла з Джуліанною Мур. На фотоколлі дівчина з’явилася в розкішній сукні від Miu Miu, яка була виконана у неймовірно красивому небесно-блакитному відтінку.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Однак для вечірньої частини заходу Сідні перевдяглася. Дівчина обрала більш лаконічне і зручне вбрання — теж сукню міді від Miu Miu. Це вбрання з шовкового атласу чудово підкреслювало її фігуру, було досить стильним та гламурним за рахунок свого фасону та декору ліфа.

Акторка доповнила образ туфлями-човниками в тон до сукні, а також прикрасами від David Morris.

Сідні Суїні / © Getty Images

Сідні Суїні / © Getty Images

Нагадаємо, що з Модним домом Miu Miu Сідні співпрацює вже давно і не лише обирала вбрання від цієї марки для своєї появи на Met Gala, а й регулярно відвідує покази бренду. Найбільш обговорюваним вбранням від Miu Miu, яке Сідні одягала, був її лук з гламурними трусами, в яких вона з’явилася на модному шоу бренду в Парижі.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie