У ніжній сукні від Miu Miu і з красивою зачіскою: Сідні Свіні на заході в Лондоні

Сідні Свіні / © Getty Images

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Голлівудська зірка Сідні Свіні відвідала європейську прем’єру фільму «Долина Ехо», в якому зіграла з Джуліанною Мур. На фотоколлі дівчина з’явилася в розкішній сукні від Miu Miu, яка була виконана у неймовірно красивому небесно-блакитному відтінку.

Сідні Свіні / © Associated Press

Однак для вечірньої частини заходу Сідні перевдяглася. Дівчина обрала більш лаконічне і зручне вбрання — теж сукню міді від Miu Miu. Це вбрання з шовкового атласу чудово підкреслювало її фігуру, було досить стильним та гламурним за рахунок свого фасону та декору ліфа.

Акторка доповнила образ туфлями-човниками в тон до сукні, а також прикрасами від David Morris.

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Сідні Суїні / © Getty Images

Нагадаємо, що з Модним домом Miu Miu Сідні співпрацює вже давно і не лише обирала вбрання від цієї марки для своєї появи на Met Gala, а й регулярно відвідує покази бренду. Найбільш обговорюваним вбранням від Miu Miu, яке Сідні одягала, був її лук з гламурними трусами, в яких вона з’явилася на модному шоу бренду в Парижі.

Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images