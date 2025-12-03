У ніжній сукні відтінку рожевого зефіру: Аманда Сейфрід прийшла на прем’єру найочікуванішого трилера року

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Від січня до березня 2025 року в Нью-Джерсі відбувались знімання фільму «Служниця» заснованим на однойменному романі 2022 року Фріди Макфадден, ставшого міжнародним бестселером. Головні ролі в фільмі виконали Аманда Сейфрід та Сідні Свіні, які прийшли на прем’єру картини у Нью-Йорку 2 грудня, але якщо Свіні позувала у гламурному вбранні зі стразами, то Сейфрід обрала вбрання від Versace, створене першим креативним директором бренду Даріо Вітале, назначенного після продажу Донателлою Версаче Модного дому.

Аманда Сейфрід та Сідні Свіні / © Associated Press

Сукня Аманди була ніжного відтінку, який нагадував колір рожевого зефіру. У неї було глибоке декольте з драпіруванням та багато складок. Образ акторка допонила коштовностями від Tiffany & Co. та взуттям від Aquazzura.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Волосся Аманди було укладено у елегантну зачіску в стилі старого Голлівуду — на один бік і з легкими хвилями.

Аманда Сейфрід / © Associated Press