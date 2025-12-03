- Дата публікації
У ніжній сукні відтінку рожевого зефіру: Аманда Сейфрід прийшла на прем’єру найочікуванішого трилера року
Акторка обрала сукню ніжного відтінку, яку стврорив новий криативний директор Versace.
Від січня до березня 2025 року в Нью-Джерсі відбувались знімання фільму «Служниця» заснованим на однойменному романі 2022 року Фріди Макфадден, ставшого міжнародним бестселером. Головні ролі в фільмі виконали Аманда Сейфрід та Сідні Свіні, які прийшли на прем’єру картини у Нью-Йорку 2 грудня, але якщо Свіні позувала у гламурному вбранні зі стразами, то Сейфрід обрала вбрання від Versace, створене першим креативним директором бренду Даріо Вітале, назначенного після продажу Донателлою Версаче Модного дому.
Сукня Аманди була ніжного відтінку, який нагадував колір рожевого зефіру. У неї було глибоке декольте з драпіруванням та багато складок. Образ акторка допонила коштовностями від Tiffany & Co. та взуттям від Aquazzura.
Волосся Аманди було укладено у елегантну зачіску в стилі старого Голлівуду — на один бік і з легкими хвилями.