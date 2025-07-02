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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
643
Час на прочитання
1 хв

У ніжній сукні з багатошаровою спідницею: Рейчел Зеглер відвідала вечірку у Лондоні

Акторка Рейчел Зеглер відвідала пресвечірку, яка відбулася у Лондоні після мюзиклу «Евіта» у London Palladium.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Дівчина сяяла перед фотографами в гламурній сукні з пишною багатошаровою спідницею і безліччю декору — камінням, бісером і великими об’ємними намистинами.

Сукня Рейчел була від Модного дому Dior з колекції весна-літо 2025, а доповнила акторка її бежевим клатчем, туфлями на підборах від Malone Souliers та безліччю прикрас із діамантами.

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Ця поява на вечірці відбулася після того, як Рейчел вкотре заспівала на балконі. Дівчина грає у мюзиклі головну роль — Еву Перон — першу леді Аргентини, яка відома своєю благодійною та феміністичною діяльністю.

Під час вистави Рейчел Зеглер залишає сцену і виходить на балкон, де виконує пісню Don’t Cry for Me Argentina безкоштовно сотням людей, що зібралися внизу. Глядачі, які заплатили за квитки, усередині театру дивиться виконання у прямому ефірі на екрані.

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Шестихвилинний виступ Зеглера на балконі зробив «Евіту» найпопулярнішою постановкою на лондонському Вест-Енді, повідомляє CNN.

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
643
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