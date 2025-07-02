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- Шоу-бізнес
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У ніжній сукні з багатошаровою спідницею: Рейчел Зеглер відвідала вечірку у Лондоні
Акторка Рейчел Зеглер відвідала пресвечірку, яка відбулася у Лондоні після мюзиклу «Евіта» у London Palladium.
Дівчина сяяла перед фотографами в гламурній сукні з пишною багатошаровою спідницею і безліччю декору — камінням, бісером і великими об’ємними намистинами.
Сукня Рейчел була від Модного дому Dior з колекції весна-літо 2025, а доповнила акторка її бежевим клатчем, туфлями на підборах від Malone Souliers та безліччю прикрас із діамантами.
Ця поява на вечірці відбулася після того, як Рейчел вкотре заспівала на балконі. Дівчина грає у мюзиклі головну роль — Еву Перон — першу леді Аргентини, яка відома своєю благодійною та феміністичною діяльністю.
Під час вистави Рейчел Зеглер залишає сцену і виходить на балкон, де виконує пісню Don’t Cry for Me Argentina безкоштовно сотням людей, що зібралися внизу. Глядачі, які заплатили за квитки, усередині театру дивиться виконання у прямому ефірі на екрані.
Шестихвилинний виступ Зеглера на балконі зробив «Евіту» найпопулярнішою постановкою на лондонському Вест-Енді, повідомляє CNN.