У ніжній сукні з декольте та складками: Мішель Вільямс з'явилася на прем'єрі серіалу

Мішель Вільямс / © Associated Press

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На червону доріжку 44-річна зірка вийшла у довгій оригінальній сукні від бренду Proenza Schouler із колекції весна-літо 2025.

Її вбрання було ніжного світло-фіолетового кольору, а також мало V-подібне декольте. Сукню також прикрашало плісування по всій довжині та перекручені бретельки.

Мішель Вільямс / © Associated Press

Від прикрас акторка практично відмовилася та доповнила образ лише кількома браслетами на зап’ясті однієї руки та каблучками. Лаконічними були і її макіяж із зачіскою.

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Компанію Мішель на червоній доріжці склала акторка Дженні Слейт у костюмі від Michael Kors із колекції весна-літо 2025, який включав топ-бюстьє та спідницю-олівець. Багато хто може пам’ятати акторку за роллю у фільмі «Покинь, якщо кохаєш».

Дженні Слейт і Мішель Вільямс / © Associated Press

Також Мішель прийшов підтримати її чоловік — режисер Томас Кейл, з яким вона познайомилася на зніманнях серіалу «Фоссі/Вердон». У березні 2020 року Вільямс і Кейл одружилися. Вони мають двох дітей, але також Мішель має 19-річну доньку Матильду Роуз, яку вона народила від актора Хіта Леджер.

Томас Кейл і Мішель Вільямс / © Associated Press

Днем раніше Мішель також сфотографували, коли вона йшла на інтерв’ю. На акторці того дня було стильне вбрання з джинсами та білим топом.