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- Шоу-бізнес
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У ніжній сукні з декольте та складками: Мішель Вільямс з'явилася на прем'єрі серіалу
Акторка Мішель Вільямс знялася з мінісеріалі під назвою Dying for Sex, тому відвідала прем'єру цього проєкту у Нью-Йорку.
На червону доріжку 44-річна зірка вийшла у довгій оригінальній сукні від бренду Proenza Schouler із колекції весна-літо 2025.
Її вбрання було ніжного світло-фіолетового кольору, а також мало V-подібне декольте. Сукню також прикрашало плісування по всій довжині та перекручені бретельки.
Від прикрас акторка практично відмовилася та доповнила образ лише кількома браслетами на зап’ясті однієї руки та каблучками. Лаконічними були і її макіяж із зачіскою.
Компанію Мішель на червоній доріжці склала акторка Дженні Слейт у костюмі від Michael Kors із колекції весна-літо 2025, який включав топ-бюстьє та спідницю-олівець. Багато хто може пам’ятати акторку за роллю у фільмі «Покинь, якщо кохаєш».
Також Мішель прийшов підтримати її чоловік — режисер Томас Кейл, з яким вона познайомилася на зніманнях серіалу «Фоссі/Вердон». У березні 2020 року Вільямс і Кейл одружилися. Вони мають двох дітей, але також Мішель має 19-річну доньку Матильду Роуз, яку вона народила від актора Хіта Леджер.
Днем раніше Мішель також сфотографували, коли вона йшла на інтерв’ю. На акторці того дня було стильне вбрання з джинсами та білим топом.