У ніжній сукні з квіткою з нової колекції Chanel: зірка серіалу "Ведмідь" сяяла на червоній доріжці

Сукня акторки мала дуже елегантний вигляд і справді їй личила.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Айо Едебірі

Айо Едебірі / © Associated Press

30-річна Айо Едебірі, серед найпомітніших акторських робіт якої роль Сідні Адаму в серіалі «Ведмідь», за яку вона здобула низку престижних нагород, зокрема «Еммі» і «Золотий глобус», знову вийшла на червону доріжку. Акторка завітала на Лондонський кінофестиваль, у межах якого презентували фільм «Після полювання».

Айо обрала для заходу приголомшливий образ, оскільки одягла довгу вечірню сукню від Chanel. Вбрання було перлинного кольору, виконане в естетиці 1930-х років, а також мало кілька гарних акцентів: одну бретелька була зав’язана на вузол, а на талії сукня мала волани, доповнені великою квіткою, яка дещо відрізнялася за кольором — була відтінку айворі.

Айо Едебірі та Ендрю Гарфілд / © Associated Press

Айо Едебірі та Ендрю Гарфілд / © Associated Press

Також Едебірі зробила високу зачіску, а її ніжну сукню доповнили дуже креативні сережки, які не можна залишити поза увагою, адже вони були з камінням і маленькими жовтими курчатами.

Айо Едебірі та її сережки з курчатами / © Associated Press

Айо Едебірі та її сережки з курчатами / © Associated Press

Айо Едебірі та її сережки з курчатами / © Associated Press

Айо Едебірі та її сережки з курчатами / © Associated Press

У фільмі вона зіграла разом із Джулією Робертс та Ендрю Гарфілдом, тому позувала з ними для фото.

Айо Едебірі, Ендрю Гарфілд, Джулія Робертс / © Associated Press

Айо Едебірі, Ендрю Гарфілд, Джулія Робертс / © Associated Press

Раніше дівчина також відвідала презентацію нової колекції весна-літо 2026 Chanel у Парижі, яка стала дебютом для дизайнера Матьє Блазі.

Айо Едебірі / © Associated Press

Айо Едебірі / © Associated Press

