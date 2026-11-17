Міранда Керр та Еван Шпігель / © Getty Images

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Австралійська модель Міранда Керр відвідала світський захід у Каліфорнії разом зі своїм чоловіком, співзасновником Snapchat Еваном Шпігелем. Baby2Baby Gala — щорічний благодійний вечір організації Baby2Baby, яка допомагає дітям із малозабезпечених сімей, надаючи їм підгузки, одяг, харчування та інші необхідні речі.

43-річна модель обрала для виходу романтичний образ. Перед фотографами вона з’явилася у ніжній сукні з білою основою та рожевим квітковим принтом. Жіночний наряд підкреслював фігуру Міранди. Образ вона доповнила рожевим атласним клатчем, босоніжками на шпильках і ніжним макіяжем у теплих відтінках. Волосся модель уклала пружними локонами.

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Міранда Керр та Еван Шпігель / © Getty Images

Її 36-річний чоловік віддав перевагу класичному стилю й з’явився на заході в темному костюмі з білою сорочкою. На червоній доріжці подружжя із задоволенням позувало разом і демонструвало ніжні почуття.

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Зазначимо, Еван Шпігель — американський підприємець, співзасновник і генеральний директор компанії Snap Inc., якій належить популярна соціальна мережа Snapchat. Його статки оцінюються в мільярди доларів.

Модель та Еван Шпігель одружилися у 2017 році. У подружжя троє спільних синів — Гарт, Майлз і П’єр. Крім того, у Керр є старший син Флінн від попереднього шлюбу з актором Орландо Блумом.

Нагадаємо, раніше Міранда Керр ефектно повернулася на подіум після 9-річної перерви.

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