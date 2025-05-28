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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

У ніжній сукні з рюшами: Наталі Портман відвідала показ круїзної колекції Dior

Максісукня акторки привертала увагу романтичним дизайном.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Креативна директорка Модного дому Dior Марія Грація К’юрі презентувала у Римі колекцію Cruise 2026. Показ відбувся у комплексі XVIII століття Villa Albani Torlonia, а його гостями стали зірки, друзі та клієнти бренду.

Серед відомих гостей було помічено акторку Наталі Портман, яка протягом багатьох років співпрацює з Домом. Вона одягла на цей захід ніжну та невагому сукню відтінку айворі з невеликим шлейфом. Вбрання було повністю декороване безліччю рюшів, а доповнила вона його білим сатиновим пальтом, яке нагадувала смокінг.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Також від Модного дому Dior зірка продемонструвала кілька ефектних образів у Каннах, де ще нещодавно сяяла на червоній доріжці та фотоколі з нагоди прем’єри фільму «Еддінгтон». Там вона продемонструвала образ у мінісукні, а також викликала фурор, оскільки одягла сукню, яку для неї створили на основі архівного витвору з колекції Haute Couture «Мексика» зима 1951 року.

Наталі Портман у Каннах / © Associated Press

Наталі Портман у Каннах / © Associated Press

Наталі Портман у Каннах / © Associated Press

Наталі Портман у Каннах / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Натали Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Getty Images

© Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

© Getty Images

Наталі Портман_4 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
263
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