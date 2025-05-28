У ніжній сукні з рюшами: Наталі Портман відвідала показ круїзної колекції Dior

Наталі Портман / © Getty Images

Реклама

Креативна директорка Модного дому Dior Марія Грація К’юрі презентувала у Римі колекцію Cruise 2026. Показ відбувся у комплексі XVIII століття Villa Albani Torlonia, а його гостями стали зірки, друзі та клієнти бренду.

Серед відомих гостей було помічено акторку Наталі Портман, яка протягом багатьох років співпрацює з Домом. Вона одягла на цей захід ніжну та невагому сукню відтінку айворі з невеликим шлейфом. Вбрання було повністю декороване безліччю рюшів, а доповнила вона його білим сатиновим пальтом, яке нагадувала смокінг.

Наталі Портман / © Getty Images

Також від Модного дому Dior зірка продемонструвала кілька ефектних образів у Каннах, де ще нещодавно сяяла на червоній доріжці та фотоколі з нагоди прем’єри фільму «Еддінгтон». Там вона продемонструвала образ у мінісукні, а також викликала фурор, оскільки одягла сукню, яку для неї створили на основі архівного витвору з колекції Haute Couture «Мексика» зима 1951 року.

Реклама

Наталі Портман у Каннах / © Associated Press

Наталі Портман у Каннах / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images