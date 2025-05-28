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- Шоу-бізнес
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У ніжній сукні з рюшами: Наталі Портман відвідала показ круїзної колекції Dior
Максісукня акторки привертала увагу романтичним дизайном.
Креативна директорка Модного дому Dior Марія Грація К’юрі презентувала у Римі колекцію Cruise 2026. Показ відбувся у комплексі XVIII століття Villa Albani Torlonia, а його гостями стали зірки, друзі та клієнти бренду.
Серед відомих гостей було помічено акторку Наталі Портман, яка протягом багатьох років співпрацює з Домом. Вона одягла на цей захід ніжну та невагому сукню відтінку айворі з невеликим шлейфом. Вбрання було повністю декороване безліччю рюшів, а доповнила вона його білим сатиновим пальтом, яке нагадувала смокінг.
Також від Модного дому Dior зірка продемонструвала кілька ефектних образів у Каннах, де ще нещодавно сяяла на червоній доріжці та фотоколі з нагоди прем’єри фільму «Еддінгтон». Там вона продемонструвала образ у мінісукні, а також викликала фурор, оскільки одягла сукню, яку для неї створили на основі архівного витвору з колекції Haute Couture «Мексика» зима 1951 року.