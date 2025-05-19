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- Шоу-бізнес
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У ніжно-білій сукні від Chanel: Зої Дойч вийшла на червону доріжку в Каннах
Зої обрала для заходу чарівний образ.
30-річна американська акторка Зої Дойч прибула до Канн, щоб презентувати фільм «Нова хвиля», у якому зіграла головну роль. На червоній доріжці вона сяяла у білій вечірній сукні від Модного дому Chanel.
Її романтична і ніжна сукня мала довгу пишну спідницю, а також об’ємну баску з такої ж ніжної шифонової тканини. Також вбрання було прикрашене вишивкою у вигляді білих квітів, бісером та цікавою бретелькою.
Образ Зої доповнила білою сумкою-клатчем із пір’ям, укладанням у ретростилі, діамантовими прикрасами, а також яскравим макіяжем із помадою винного кольору на губах.
Фільм, у якому зіграла Зої, розповість про створення фільму Жан-Люка Годара 1960 «На останньому подиху». Дойч у картині зіграла акторку Джин Сіберг і заради цієї ролі відрізала волосся і пофарбувалась у білявку.