ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
1 хв

У ніжно-білій сукні від Chanel: Зої Дойч вийшла на червону доріжку в Каннах

Зої обрала для заходу чарівний образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Зої Дойч

Зої Дойч / © Associated Press

30-річна американська акторка Зої Дойч прибула до Канн, щоб презентувати фільм «Нова хвиля», у якому зіграла головну роль. На червоній доріжці вона сяяла у білій вечірній сукні від Модного дому Chanel.

Зої Дойч / © Associated Press

Зої Дойч / © Associated Press

Її романтична і ніжна сукня мала довгу пишну спідницю, а також об’ємну баску з такої ж ніжної шифонової тканини. Також вбрання було прикрашене вишивкою у вигляді білих квітів, бісером та цікавою бретелькою.

Зої Дойч / © Associated Press

Зої Дойч / © Associated Press

Образ Зої доповнила білою сумкою-клатчем із пір’ям, укладанням у ретростилі, діамантовими прикрасами, а також яскравим макіяжем із помадою винного кольору на губах.

Зої Дойч / © Associated Press

Зої Дойч / © Associated Press

Зої Дойч / © Associated Press

Зої Дойч / © Associated Press

Фільм, у якому зіграла Зої, розповість про створення фільму Жан-Люка Годара 1960 «На останньому подиху». Дойч у картині зіграла акторку Джин Сіберг і заради цієї ролі відрізала волосся і пофарбувалась у білявку.

Зої Дойч з коротким волоссям. Зачіску вона змінила заради ролі / © Getty Images

Зої Дойч з коротким волоссям. Зачіску вона змінила заради ролі / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie