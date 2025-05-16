- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 328
- Час на прочитання
- 1 хв
У ніжно-блакитній сукні з лелітками: Діана Крюгер сяяла у вбранні від Prada в Каннах
Зірка відвідала 78-й щорічний кінофестиваль у Франції.
Діана Крюгер з’явилася на червоній доріжці перед прем’єрою кримінального фільму Домініка Молля «Досьє 137». Німецька акторка продемонструвала публіці творіння від Модного дому Prada — гламурну ніжно-блакитну сукню з V-подібним вирізом, прикрашену лелітками, а також оригінальним галтером на шиї.
Також цей образ Діана доповнила довгим шарфом, прикрашеним на кінцях пір’ям, туфлями на високій платформі та білим обручем на голові. Завершували її лук прикраси від Fred Paris.
Потім Діана вийшла на фотокол у жовтій оверсайз сукні-жакеті від Givenchy з колекції осінь-зима 2025. Доповнював цей лук чорний пояс із бантом і босоніжки.
До Канн акторка прибула незабаром після того, як сяяла в оригінальній чорній сукні та карнавальній масці з метеликами на заході в Нью-Йорку.