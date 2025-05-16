ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
1 хв

У ніжно-блакитній сукні з лелітками: Діана Крюгер сяяла у вбранні від Prada в Каннах

Зірка відвідала 78-й щорічний кінофестиваль у Франції.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Діана Крюгер

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер з’явилася на червоній доріжці перед прем’єрою кримінального фільму Домініка Молля «Досьє 137». Німецька акторка продемонструвала публіці творіння від Модного дому Prada — гламурну ніжно-блакитну сукню з V-подібним вирізом, прикрашену лелітками, а також оригінальним галтером на шиї.

Також цей образ Діана доповнила довгим шарфом, прикрашеним на кінцях пір’ям, туфлями на високій платформі та білим обручем на голові. Завершували її лук прикраси від Fred Paris.

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Associated Press

Потім Діана вийшла на фотокол у жовтій оверсайз сукні-жакеті від Givenchy з колекції осінь-зима 2025. Доповнював цей лук чорний пояс із бантом і босоніжки.

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Associated Press

До Канн акторка прибула незабаром після того, як сяяла в оригінальній чорній сукні та карнавальній масці з метеликами на заході в Нью-Йорку.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie