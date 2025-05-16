У ніжно-блакитній сукні з лелітками: Діана Крюгер сяяла у вбранні від Prada в Каннах

Діана Крюгер / © Associated Press

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Діана Крюгер з’явилася на червоній доріжці перед прем’єрою кримінального фільму Домініка Молля «Досьє 137». Німецька акторка продемонструвала публіці творіння від Модного дому Prada — гламурну ніжно-блакитну сукню з V-подібним вирізом, прикрашену лелітками, а також оригінальним галтером на шиї.

Також цей образ Діана доповнила довгим шарфом, прикрашеним на кінцях пір’ям, туфлями на високій платформі та білим обручем на голові. Завершували її лук прикраси від Fred Paris.

Діана Крюгер / © Associated Press

Потім Діана вийшла на фотокол у жовтій оверсайз сукні-жакеті від Givenchy з колекції осінь-зима 2025. Доповнював цей лук чорний пояс із бантом і босоніжки.

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Діана Крюгер / © Associated Press

До Канн акторка прибула незабаром після того, як сяяла в оригінальній чорній сукні та карнавальній масці з метеликами на заході в Нью-Йорку.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press