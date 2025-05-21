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- Шоу-бізнес
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У ніжно-ліловій сукні від Prada: Скарлетт Йоганссон із чоловіком з'явилася на червоній доріжці у Каннах
40-річна акторка продемонструвала ніжний образ на кінофестивалі на Лазуровому узбережжі.
Скарлетт Йоганссон відвідала Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці прем’єри фільму «Приватне життя» (A Private Life) вона продемонструвала ніжний аутфіт.
На зірці була шифонова сукня світло-лілового відтінку від бренду Prada, амбасадоркою якого вона є від 2023 року. Вбрання було без бретельок, мало структурований ліф зі складками, вільну спідницю і два хвости-шлейфи. Сукня добре підкреслила струнку фігуру Йоганссон.
Аутфіт вона доповнила діамантовими прикрасами від бренду De Beers, макіяжем із акцентом на червоній помаді і зачіскою з високим пучком.
У цьому вбранні Скарлетт засвітила квіткове татуювання на спині.
На кінофестивалі акторку супроводжував її чоловік — актор, комік і сценарист Колін Джост, на якого вона весь час дивилася закоханими очима.
Йоханссон сфотографувалася також зі свїми колегами — акторками Джун Сквібб та Ерін Келліман, яких вона зрежисувала у фільмі «Елеонора Велика» (цьогоріч Скарлетт дебютувала, як режисерка зі згаданим фільмом).
Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон відвідала галавечір Time100 у чорній сукні з драпуванням на талії і V-подібним вирізом.