У ніжно-ліловій сукні від Prada: Скарлетт Йоганссон із чоловіком з'явилася на червоній доріжці у Каннах

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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Скарлетт Йоганссон відвідала Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці прем’єри фільму «Приватне життя» (A Private Life) вона продемонструвала ніжний аутфіт.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

На зірці була шифонова сукня світло-лілового відтінку від бренду Prada, амбасадоркою якого вона є від 2023 року. Вбрання було без бретельок, мало структурований ліф зі складками, вільну спідницю і два хвости-шлейфи. Сукня добре підкреслила струнку фігуру Йоганссон.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила діамантовими прикрасами від бренду De Beers, макіяжем із акцентом на червоній помаді і зачіскою з високим пучком.

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У цьому вбранні Скарлетт засвітила квіткове татуювання на спині.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

На кінофестивалі акторку супроводжував її чоловік — актор, комік і сценарист Колін Джост, на якого вона весь час дивилася закоханими очима.

Колін Джост і Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Колін Джост і Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Йоханссон сфотографувалася також зі свїми колегами — акторками Джун Сквібб та Ерін Келліман, яких вона зрежисувала у фільмі «Елеонора Велика» (цьогоріч Скарлетт дебютувала, як режисерка зі згаданим фільмом).

Скарлетт Йоганссон, Джун Сквібб та Ерін Келліман / © Associated Press

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон відвідала галавечір Time100 у чорній сукні з драпуванням на талії і V-подібним вирізом.

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